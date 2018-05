ALORS QUE LE PÉTROLE COULE À FLOTS Libye: le chaos en héritage

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Une énième conférence pour ramener le calme et la sérénité en Libye

«We came, we saw, he died.» «Je suis venu, j'ai vu, il est mort», exclamation d'Hillary Clinton parodiant César «Veni, Vidi, Vici» venue en Libye après la mort d'El Gueddafi.