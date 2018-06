AMERICA FIRST ET VIEILLE EUROPE G1 contre G6

Pr Chems Eddine CHITOUR

Photo de famille du dernier sommet du G7

«La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde.» Président Mitterrand (1).