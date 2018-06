LE CONCEPT DE PEUPLE ÉLU, DE NATIONS ÉLUES Le lit du racisme

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Pourquoi les Israéliens pourtant hyperpuissants ont besoin d'être pleurés et vouloir à tout prix avoir le monopole d'antisémitisme

«C'est notre destinée manifeste de nous déployer sur le continent confié par la Providence pour le libre développement de notre grandissante multitude.» «It is our manifest destiny to overspread the continent alloted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions.» O'Sullivan (journaliste)