LE MONDE VA VERS LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE L'Algérie en retard

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

L'Algérie a environ 12 milliards de barils de pétrole

«Ma yabqua fi el oued ghir hdjarou» Ne restera dans l'oued que ses pierres. Proverbe du terroir profond.