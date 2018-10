MORT DE KASHOGGI ET HYPOCRISIE OCCIDENTALE Choisir entre les dollars et la morale

Par Pr Chems Eddine CHITOUR -

Le roi Salmane découvre, abasourdi, un tsunami dans son royaume

«Il faut que tout change pour que tout redevienne comme avant.» Phrase célèbre prononcée par Giuseppe Tomasi di Lampédusa dans Le Guépard, film de Luchino Visconti.