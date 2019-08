Le parquet prés le tribunal de Sidi M’Hamed, a requis Mardi, une peine maximale de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 1 million de DA, contre l’accusé principal (Abderrahmane. CH) dans l’affaire du vol de deux lionceaux appartenant au parc zoologique d’El Hamma. Des peines de prison ferme allant de 5 ans, 7 ans et 10 ans ont été également requises contre les 18 autres accusés dans cette affaire dont 9 mis en détention provisoire.Le procès des deux lionceaux Saphir et Leo, âgés de cinq mois, volés au parc zoologique d’El-Hamma, a été examiné, par la section pénale prés le tribunal de Sidi M’Hamed, après trois reports. Dix-neuf accusés, parmi eux deux femmes, poursuivis dans cette affaire «inédite», ont comparu devant le tribunal pour répondre aux chefs d’inculpation, vol avec circonstances aggravantes, participation au vol et négligence ayant conduit au vol.