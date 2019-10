Une dizaine de grandes entreprises nationales prendront part au Salon de recrutement Emploitic «Connect 2019», qui se tiendra le 12 octobre courant au Centre des conventions d’Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs. L’ancé par la plate-forme de recherche d’emploi Emploitic, le salon «Connect 2019» se veut un espace de rencontres entre les demandeurs d’emploi et des entreprises qui ont des offres de recrutement, a indiqué, à l’APS, le commissaire du salon, Djaffar Louai. Le salon offre un espace de coaching pour les chercheurs d’emploi qui débutent, en vue de la rédaction du curriculum vitae (CV) de manière efficace et la préparation d’entretiens, de façon à mettre en valeur leurs compétences et leurs parcours. Après les ateliers de coaching, les candidats seront orientés vers les entreprises présentes au Salon selon leurs profils, a expliqué Djaffar Louaï.