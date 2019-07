Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, Salaheddine Dahmoune, a décidé, jeudi à Skikda, l’octroi à cette wilaya de 10 milliards de dinars pour la concrétisation de divers projets de développement. Cette enveloppe sera consacrée à la concrétisation « d’importants » projets d’aménagement urbain dans les 38 communes de la wilaya et la construction de 50 stades de proximité et des stades omnisports. Elle financera également la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées dans la ville de Collo. Et en prévision de la rentrée scolaire prochaine, des préparatifs intenses sont en cours incluant l’exécution de travaux d’entretien et de réhabilitation dans plus de 10 000 écoles à travers le pays.