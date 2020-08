Une enveloppe de 100 millions de DA a été allouée par le ministère de l'Environnement pour la réhabilitation du site de la Sebkha, située dans la commune d'Es-Sénia. Cette zone humide de la Sebkha s'étend sur une superficie d50 hectares. Elle bénéficie d'un projet de réhabilitation qui permettra d'en faire un site de loisirs, d'éco-tourisme, de pratique sportive et de recherche scientifique. Il est à noter que la Sebkha d'Oran accueille plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs qui viennent y hiverner et se reproduire, comme le flamant rose.

Elle sera par-là même valorisée grâce de telles initiatives. Le projet dont l'étude de réalisation a été bouclée en 2011 comporte plusieurs volets dont le bornage du site, la clôture des zones de nidification des oiseaux migrateurs, la réalisation d'une piste cyclable et d'un observatoire des oiseaux, et d'autres instruments de mise en valeur.