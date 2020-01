Le jean algérien arrive. Le président-directeur général du groupe public des textiles et cuirs Getex-Spa, Mokrane Zerrouki, a indiqué qu’une quantité de 12 millions de pantalons jeans sera produite dans le premier semestre de l’année 2020. Expliquant que la quantité actuelle du jean local n’est pas suffisante pour satisfaire la demande du consommateur. Après avoir laissé le marché local aux différentes marques étrangères faute de crise, la production locale en textile reviendra en force en 2020 avec des millions de jeans et T-shirts «made in Algeria» !

Dans des déclarations à Radio Algérie, faites ce mardi, Le premier responsable de Getex a, dans ce sens, ajouté que l’entrée en production de l’usine de Relizane dans le premier trimestre de l’année 2020 permettra de produire plus de 44 millions de mètres de tissu, 6 millions de T-shirts et 12 millions de pantalons jeans.