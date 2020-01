12 petits métiers seront progressivement mis en service dans la wilaya de Tlemcen à partir du deuxième trimestre de l’année, informe la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques. Ces embarcations, fabriquées au niveau des chantiers de la wilaya, seront destinées aux ports de Marsa Ben M’hidi et Honaïne. L’acquisition de ces embarcations s’inscrit dans le cadre des projets créés au titre de l’Ansej, de la Cnac. Leur mise en service permettra de générer 40 emplois. Ces petits métiers d’une longueur de 4 à 5 mètres s’ajouteront aux autres embarcations similaires entrées en service en 2019 et ayant généré 65 nouveaux emplois. La wilaya de Tlemcen dispose d’une flottille de plus de 100 petits métiers assurant 5 pour cent de la production globale de la pêche de la région estimée à 8 600 tonnes.