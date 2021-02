Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont reçu plus de 12.000 appels téléphoniques via le numéro vert 15/48 et de secours 17, liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement et d'orientation, a indiqué hier un communiqué des mêmes services.»La salle des opérations de la sûreté de la wilaya d'Alger a reçu du 22 au 29 janvier dernier 12.124 appels téléphoniques via le numéro vert 1548 et de secours 17, liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement et d'orientation», précise la même source.»La salle des opérations de la sûreté de la wilaya d'Alger, et par souci d'assurer une exploitation optimale des signalements faits par les citoyens, notamment ceux liés aux affaires de crime, veille à les transmettre de manière efficace et en temps réel aux forces de police mobilisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec professionnalisme», ajoute le communiqué.