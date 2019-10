Cent vingt-six cas de méningite ont été enregistrés au niveau de trois wilayas du pays, a indiqué jeudi dernier le ministère de la Santé, assurant qu’il s’agit de «méningite virale», une infection bénigne qui «ne requiert pas de traitement spécifique». «Depuis le 1er octobre 2019 à ce jour, des cas de méningite ont été notifiés au niveau de trois wilayas : El Oued avec 84 cas déclarés et 18 cas toujours hospitalisés, Batna avec 12 cas déclarés et cinq cas toujours hospitalisés, ainsi que Jijel avec 30 cas déclarés et 35 cas hospitalisés de septembre au 10 octobre 2019», a précisé le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Selon la même source, «le diagnostic microbiologique des cas déclarés a montré qu’il s’agit de méningites virales».