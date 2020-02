Les 13es Journées du marketing touristique » se tiendront les 19 et 20 février 2020 à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration (Eshra) de Aïn Benian (Alger), a indiqué, hier, un communiqué de son organisateur. Placées sous le patronage du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, sous la thématique « Destination Algérie: un enjeu de portée sectorielle et de développement économique, pour quelle stratégie marketing?», ces journées seront animées par des experts nationaux, internationaux, universitaires et des acteurs institutionnels. Les intervenants « ne manqueront pas de susciter un grand intérêt, tout particulièrement dans le contexte économique actuel », a indiqué le directeur de RH International communication, Rachid Hessas. Ce dernier tient à souligner l’annonce récente, devant l’APN, du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procéder à «une refonte du secteur touristique avec pour objectif de mettre en œuvre un Plan destination Algérie qui s’appuiera principalement sur le soutien de l’action des agences de voyages, d’une part, ainsi que sur la facilitation des procédures visas, au profit des touristes étrangers, d’autre part».