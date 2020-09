Quatorze universités algériennes figurent dans le classement des 100 meilleures universités en Afrique pour l'année 2020, selon un classement réalisé par le site «uniRank». L'université Abou Bakr Belkaïd de Tlemcen arrive à la 34e position du classement, suivie par l'université Mohamed Boudiaf de M'sila qui occupe la 37e place au niveau africain et l'université des Frères Mentouri de Constantine (38e). L'université Kasdi Merbah de Ouargla arrive à la 58e place du classement, suivie par l'université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene qui occupe la 60e place. L'université Abdelhamid Ben Badis de Mostaganem a été classée à la 65e place, devançant ainsi l'université Ahmed Ben Bella d'Oran I (66e) et Mouloud Mameri de Tizi Ouzou (67e). L'université Abderrahmane Mira de Béjaïa s'est classée à la 70e place, devançant ainsi l'université Ferhat Abbas de Sétif I qui arrive à la 73e position. L'université Mohamed Khider de Biskra a été classée à la 80e place, l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef (96e), suivie par l'université du 8 Mai-1945 de Guelma (98e) et enfin l'université Badji Mokhtar de Annaba (100e).