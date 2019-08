150 pèlerins algériens sont bloqués actuellement en Arabie saoudite, en raison d’un malentendu entre l’Office national du pèlerinage et de la Omra (Onpa) et la compagnie aérienne saoudienne Flynas. «L’Office du pèlerinage a demandé à la compagnie saoudienne d’avancer l’horaire du vol à 13h00 aujourd’hui, alors qu’il était prévu en début de soirée, mais il n’a pas informé les hadji du changement d’horaire. Ces derniers sont arrivés à l’aéroport après l’heure de vol, et ont raté leur avion. Ils sont actuellement bloqués à Djeddah et ont été transférés à l’hôtel en attendant la programmation d’un autre vol», a expliqué une source proche du dossier citée par les sites électroniques. Trois compagnies aériennes s’occupent du transport des hadji algériens : Air Algérie, Saudi Airlines et Flynas.