Le nombre de femmes commerçantes a atteint 160908 à fin février 2020, soit 7,9% du total des personnes physiques inscrites au registre du commerce et 6,3 % des personnes morales (gérantes de sociétés), indique un bilan du Centre national du registre du commerce (Cnrc). A la veille de la célébration de la journée internationale de la femme, et sur 2072013 commerçants inscrits au registre du commerce à fin février dernier, 160908 sont des femmes, dont 147928 personnes physiques et 12980 personnes morales (gérantes de sociétés), selon l’organisme. Les professions libérales, les activités agricoles, les métiers et le travail artisanal, encadrés par des dispositifs législatifs et réglementaires particuliers, ne sont pas pris en compte dans cette analyse détaillée de l’activité commerciale des femmes.