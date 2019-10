Le géant anglo-néerlandais de l’agroalimentaire et des cosmétiques, Unilever, annonce son engagement de réduire de moitié ses emballages en plastique neuf d’ici 2025, répondant à la pression croissante des consommateurs sur les multinationales en matière d’environnement. Le groupe qui possède plus de 400 marques, dont Knorr, Lipton, Magnum, ou encore Dove consomme 700 000 tonnes de plastique par an, et veut mettre fin à l’utilisation automatique d’emballages individuels des produits, tels que les glaces ou les savons. Les grandes multinationales sont confrontées à une pression croissante des consommateurs à l’heure où la cause climatique prend une place de plus en plus importante dans le débat public.