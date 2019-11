Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a réceptionné 2,5 millions de doses de vaccins antigrippaux, a fait savoir Djamel Fourar, directeur de la prévention au ministère. La semaine prochaine, le ministère lancera une campagne de sensibilisation pour «encourager les catégories concernées, à savoir les personnes âgées, les malades chroniques et les femmes enceintes, à se vacciner au niveau des établissements de santé et des officines de pharmacies», a fait savoir Fourar. Plusieurs wilayas ont réceptionné leurs lots de vaccins de l’Institut Pasteur d’Algérie, a-t-il indiqué, ajoutant que l’opération se poursuit jusqu’à la distribution des quantités importées sur toutes les régions, après analyse et contrôle du vaccin.