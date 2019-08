Quelque 2.500 écoles à travers le territoire national seront dotées de bacs de tri des déchets dans le cadre d’un programme éducatif environnemental visant à inculquer aux générations futures le respect de l’environnement et participer à sa préservation. Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables avait lancé, dernièrement, un projet éducatif environnemental en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, permettant de doter 2.500 écoles à travers le territoire national en équipements divers, afin d’inculquer aux élèves les méthodes de préservation de l’environnement et la manière de traiter les déchets, les préparant ainsi à se comporter avec l’environnement de manière convenable, lorsqu’ils seront plus grands. L’initiative est louable, mais verra-t-elle vraiment le jour ?