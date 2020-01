Le président de l’Anexal (Association nationale des exportateurs algériens) Ali Bey Nasri a affirmé que l’Algérie perd chaque année deux milliards de dollars en termes de fiscalité, à cause d’un accord mal négocié avec l’UE. Il a appelé le nouveau gouvernement à renégocier les accords commerciaux avec l’UE dans une interview donnée dimanche 30 décembre à la radio chaîne 3. Ali Bey Nasri a tenu à avertir que le démantèlement tarifaire avec l’UE en septembre 2020 sera total et que l’accord a profité jusqu’ici à l’Europe. Il explique que «52% des importations algériennes proviennent de l’Europe et que l’accord de libre-échange conclu depuis 2005 n’est pas en faveur de l’Algérie». Il souligne qu’à cause de ces accords «l’Algérie perd chaque année deux milliards de dollars en termes de fiscalité».