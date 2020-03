La production de la filière de l'ail s'est élevée à plus de 2 millions de quintaux en 2018-2019 contre 1,3 million de quintaux en 2017-2018. De près de 10 000 hectares en 2017-2018, les surfaces réservées à la culture de l'ail sont passées à près de 13 000 hectares en 2018-2019 et à 10 600 hectares en 2019-2020. La récolte de l'ail vert cultivé dans des régions comme El-Oued et Annaba qui avait débuté en février, avait fait état de la production de près de 70 000 quintaux. Le marché est actuellement approvisionné à partir de cette quantité qui vient s'ajouter à celles stockées dans le cadre du programme de régulation des récoltes de 2018-2019, soit 6 000 tonnes à travers 14 wilayas. La commercialisation de l'ail stocké a débuté en janvier et se poursuivra jusqu'au mois de Ramadhan. Il faut souligner que les prix de l'ail ont pu connaître une certaine stabilité grâce aux efforts consentis par les professionnels de cette filière.