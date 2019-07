Vingt bisons devaient être abattus hier à l’aube près de Megève, dans les Alpes françaises, après s’être échappés de leur domaine d’élevage et n’avoir pu être ramenés, a indiqué la préfecture de Haute-Savoie. Les vingt animaux, pesant généralement entre 300 et 600 kg, dont deux bisonneaux, se sont échappés mercredi matin, dans des conditions non élucidées, du domaine où ils sont élevés. Les mairies de Megève et Saint-Gervais ont pris jeudi des arrêtés pour restreindre la circulation. La préfecture a tenté, sans succès, de les rabattre vers leur enclos, avec l’aide des agents de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. L’option d’un endormissement a été étudiée, mais abandonnée. Il fallait en effet prévoir de très fortes quantités de produit anesthésique, avec le risque de ne pas toucher une zone du corps où il se serait diffusé rapidement, a-t-elle ajouté.