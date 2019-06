l’Algérien est branché plutôt télé. En effet, ce sont pas moins de 19,5 millions d’Algériens qui ont regardé quotidiennement la télévision durant ce mois. Plus de 16,5 millions se sont, quant à eux, connectés à Internet, selon une étude d’Immar Media, un cabinet spécialisé dans la mesure d’audience des médias. L’étude a été réalisée durant la première quinzaine du mois de Ramadhan 2019, sur un échantillon de 4 459 individus représentant une population de près de 28,5 millions d’hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus, résidant dans les milieux urbains et ruraux répartis sur tout le territoire national. L’étude relève, en outre, que «16,5 millions d’Algériens se sont connectés, au moins une fois par jour, à Internet, dont 15,5 millions aux réseaux sociaux», ajoutant que «2,5 millions d’Algériens sont des auditeurs quotidiens de la radio et 1,4 million des lecteurs de presse».