Les efforts visant à accroître la couverture vaccinale contre les maladies mortelles stagnent, a indiqué hier l’ONU, très inquiète en particulier face à l’épidémie de rougeole. Dans son rapport annuel sur les taux globaux de vaccination, l’Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) montrent, qu’en 2018, près de 20 millions d’enfants n’ont pas reçu les vaccins susceptibles d’éviter des maladies mortelles. « Ce qui signifie que plus d’un enfant sur 10 ne reçoit pas la totalité des vaccins dont il a besoin », a expliqué Kate O’Brien, directrice du département immunisation et vaccins à l’OMS, lors de la présentation du rapport annuel sur les vaccinations. Pour la première fois, les statistiques annuelles de l’Onu prennent en compte le vaccin contre les papillomavirus humains (HPV), qui est utilisé avant l’entrée dans la vie sexuelle active et permet de protéger contre le cancer du col de l’utérus.