Le naufrage d’un navire au large de la Libye a fait passer à 20000 le nombre de décès de migrants et de réfugiés en Méditerranée, a déclaré vendredi l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). «Un tragique naufrage au large des côtes libyennes le mois dernier et plus d’une douzaine d’autres décès récents ailleurs ont porté le nombre de morts en mer Méditerranée à 20014 depuis 2014», a indiqué le projet de l’OIM sur les migrants disparus, faisant référence au dernier épisode de cette longue série de tragédies en Méditerranée qui remonte au 9 février dernier quand au moins 91 personnes ont été portées disparues à bord d’un canot au nord de Garabulli, en Libye.