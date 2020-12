L'année 2020 a été la plus chaude enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900, a annoncé mardi Météo-France, après une année «hors du commun» qui donne un nouveau signe du réchauffement climatique. «Le rafraîchissement de cette fin d'année n'aura rien changé. C'est désormais officiel: avec une valeur moyenne sur l'ensemble du pays atteignant 14°C, la température de l'année 2020 est la plus élevée jamais enregistrée, devant 2018 (13,9°C)», a précisé cet organisme sur Twitter. Mi-décembre, Météo-France avait déjà jugé probable ce record, attendant encore les données du mois de décembre pour le confirmer. Malgré un début et une fin décembre «plutôt frais», le mois a finalement été en moyenne plutôt doux, ne permettant pas d'inverser la tendance. 2020 se classe ainsi en haut du podium, avec une série d'événements extrêmes ayant jalonné toute l'année, des tempêtes du début d'année aux épisodes de pluies exceptionnels de l'automne, en passant par deux épisodes de canicule pendant l'été.