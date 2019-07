L’Assemblée générale des Nations unies (Agnu) a adopté à l’unanimité une résolution proclamant l’année 2021 Année internationale de l’élimination du travail des enfants, a annoncé l’Organisation internationale du travail (OIT) dans un communiqué publié sur son site Web. «La résolution rappelle l’engagement des Etats membres à prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes», a précisé le communiqué. L’Agnu reconnaît l’importance de la convention de 1973 de l’OIT sur l’âge minimum et de la convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.