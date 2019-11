La wilaya d’El Bayadh a enregistré, durant l’année en cours, 2 221 cas d’envenimation par scorpions, a-t-on appris de la direction de la santé et de la population. La même source a indiqué, que l’ensemble des cas a été pris en charge par les services sanitaires à travers les différentes communes de cette wilaya des Hauts-Plateaux. Un seul cas de décès par envenimation a été déploré, a-t-on fait savoir, rappelant que la wilaya a enregistré, durant l’année écoulée, plus de 2600 cas d’envenimation par scorpions dont trois mortels. Selon la même source, la baisse relative des cas d’envenimation scorpionique cette année est due à l’opération de ramassage de scorpions en milieu urbain, effectuée par les services de nombreuses communes de la wilaya en collaboration avec la direction de la santé. Cette opération s’est soldée par la collecte de 15 000 scorpions dont un nombre a été remis à l’Institut Pasteur d’Alger et un autre a été détruit.