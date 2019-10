Pas moins de 24 projets d’établissements hôteliers, en cours de réalisation au niveau de la wilaya d’Oran, seront réceptionnés avant la fin de l’année 2019. Sur les 105 projets d’établissements hôteliers en cours de réalisation au niveau de la wilaya d’Oran, les 24 qui seront livrés avant la fin de l’année en cours seront d’une capacité totale de 3 422 lits et devant créer près de 1 200 emplois, connaissent un taux d’avancement moyen de plus de 80 pour cent. Huit établissements sont de type balnéaire et le reste de type urbain, édifié en majorité au niveau de la ville d’Oran. La wilaya d’Oran dispose d’un parc hôtelier de 175 établissements d’une capacité totale de16 938 lits, selon les chiffres arrêtés en mai dernier par la direction du tourisme.