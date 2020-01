«Elip», GEN Algeria organise une journée inédite et conviviale qui réunira les institutions publiques et les acteurs privés. A cette occasion, les start-up présentent leurs activités et discutent de leurs expériences avec les visiteurs dans une ambiance musicale animée par des prestations artistiques. Ces entrepreneurs ont émergé dans le cadre du programme Elip, qui a permis de former 1900 jeunes dans plus de 20 wilayas et d’accompagner 250 start-up différentes qui sont pour la plupart en cours de maturation. Elip a permis à ces start-up de bénéficier de services de formation, de coaching et de mentorat ciblés et personnalisés qui les ont guidés dans toutes les étapes de création et d’accélération de leur entreprise.