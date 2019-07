Plus de 3 000 agents de nettoyage ont été mobilisés, à Alger, à l’occasion du lancement de la Campagne nationale de nettoiement de l’environnement visant à réhabiliter les quartiers populaires à travers les 57 communes que compte la capitale. Le lancement de la campagne de nettoiement depuis le stade Ouaguenouni à Alger-Centre doit permettre à cette opération de garantir un environnement sain et propre aux citoyens. Les services de la wilaya d’Alger ont mobilisé plus de 3000 agents de nettoyage et 330 camions de différents gabarits devant nettoyer 290 sites dans 57 communes à Alger. Cette campagne ciblera principalement les quartiers, les artères principales, les trottoirs ou encore les espaces verts, en sus de la réhabilitation du réseau d’éclairage et des fontaines publiques.