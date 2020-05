Le secteur du tourisme, totalement dépendant des voyages et du transport aérien, se trouve touché de plein fouet en cette période de pandémie du coronavirus. Le secrétaire général du Syndicat national des agences de voyages (Snav), Elias Senouci, parle de «situation catastrophique». Sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 1, il a révélé que pas moins de 3 000 agences de voyages et de tourisme risquent de disparaître dans le sillage de la crise sanitaire. «Si on part du principe que chacune des 3 000 agences de voyages emploie au moins 10 personnes, 30 000 postes d'emploi sont directement menacés», a précisé le patron du Syndicat national des agences de tourisme. Et pour éviter ce terrible scénario, le SG de la Snav a proposé un plan d'urgence au gouvernement prévoyant, notamment d'exempter les agences de tout impôt et taxes.