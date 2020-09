La Banque nationale d'Algérie (BNA) envisage d'ouvrir 30 agences digitales d'ici à 2 ans, selon le chef du département exploitation et activités commerciales de cette institution financière. Lors d'une cérémonie de lancement des produits de finance islamique à la BNA de Mostaganem, le responsable a précisé que son institution est tenue de mettre en oeuvre toutes les recommandations formulées par les pouvoirs publics, notamment la modernisation du système bancaire et financier, la numérisation des services, la fourniture de divers produits et leur rapprochement des citoyens, notant que le système de finance islamique est la première nouveauté du nouveau système bancaire. À cet effet, Smaïl Chaâlal a affirmé que la BNA, après l'intérêt particulier porté aux produits de la finance islamique, «a décidé de relever le défi et d'assurer ces nouveaux services au niveau de toutes ses agences d'ici la fin de l'année en cours, au lieu de 32 agences retenues auparavant».