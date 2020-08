Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a affirmé que 4000 associations ont été agréées en un mois et demi à l'échelle nationale et ce nombre croît constamment. Au cours d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif, Berramdane a indiqué que ce nombre d'associations a été agréé sur 8 000 demandes formulées à la faveur des facilités accordées. Ces facilités introduites par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se rapportent à la réduction du nombre de documents exigés et du délai de leur étude ainsi qu'à la résolution en coordination avec le ministère de la Justice des entraves liées à l'huissier de justice.