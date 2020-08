La Russie a annoncé le début d'essais cliniques auxquels participeront plus de 40 000 personnes pour son vaccin contre le coronavirus. «La semaine prochaine (...), une étude clinique sur l'efficacité (...) et la sécurité du vaccin Spoutnik V va commencer en Russie», a indiqué le fonds souverain russe, associé au développement du vaccin, précisant que «plus de 40 000 personnes participeront à l'étude dans plus de 45 centres médicaux». Le site Internet officiel dédié au vaccin avait pour sa part annoncé que la «phase 3 des essais cliniques impliquant plus de 2 000 personnes» dans plusieurs pays avait commencé le 12 août. «D'un point de vue légal, il s'agit d'études ayant lieu après l'enregistrement du vaccin» le 11 août, a indiqué le fonds, ajoutant qu'elles peuvent être considérées comme un «équivalent de la phase 3».