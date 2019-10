Plus de 4000 entreprises activent dans le secteur de la gestion des déchets en Algérie. Elle sont réparties entre collecte, recyclage et tous autres modes de traitement des déchets, selon le responsable de l’Agence nationale des déchets (AND). Interrogé en marge de la 4ème édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «Revade 2019 « qui s’est tenu du 7 au 10 octobre en cours au Palais des expositions (Alger), le chef de service relation clientèle au niveau de l’AND, Hamid Allab, a fait savoir que 4080 entreprises versées dans le secteur de la gestion et le traitement des déchets sont recensées au niveau du Centre national du registre du commerce (Cnrc). «De plus, 34 millions de tonnes sont générés annuellement de tous types de déchets, ce qui équivaut à un marché potentiel de près de 45 milliards de dinars», a-t-il précisé. Selon le représentant de l’AND, l’Algérie produit 13 millions de tonnes/an de déchets ménagers pour 42 millions d’habitants, soit 850 grammes par habitant et par jour.»