Près de 42 millions d'abonnés à l'Internet fixe (Adsl, fibre Ftth et 4G LTE/Wimax) et au mobile (3G et 4G) ont été enregistrés durant le 3ème trimestre de 2020, selon le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (Arpce) sur l'évolution du marché de l'Internet fixe et mobile en Algérie. Le nombre d'abonnés à l'Internet fixe a ainsi dépassé les 3,7 millions et celui mobile les 38 millions, durant le 3ème trimestre de 2020, détaille le rapport. Concernant l'Internet fixe, il est relevé un total de 3.730.931 abonnés au 3ème trimestre de 2020, alors qu'il était de 3.503.474 à la même période de 2019, soit une évolution de 6,49% en l'espace d'une année. Sur les 3.730.931 abonnés à l'Internet fixe, 2.4540.574 sont abonnés à l'Internet haut débit (Adsl), 59.750 à la fibre optique jusqu'au domicile (Ftth),

1.216.164 à la 4G LTE fixe et 443 à la technologie Wimax.