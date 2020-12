«L'Algérie, qui était, par le passé un pays de transit pour les immigrés clandestins, est en passe de devenir un pays d'accueil en raison de la difficulté d'atteindre les pays de l'Union européenne (UE) qui ont fermé leurs frontières», a déclaré Hacène Kacimi, expert des questions migratoires et des menaces dans le Sahel, précisant que l'Algérie «enregistre sur ses territoires plus de 42 nationalités d'immigrés clandestins africains». Pour l'expert, «il s'agit là d'une source d'inquiétude pour la sécurité nationale en raison de l'existence de réseaux criminels parmi les convois des immigrés clandestins». Raison pour laquelle «aucune ONG ni pays ne peut blâmer un Etat d'appliquer sa propre législation face à une menace à l'ordre général, et à la sécurité», a-t-il soutenu.