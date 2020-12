Quarante-trois finalistes ont été sélectionnés par un jury parmi les 739 porteurs de projets inscrits à la deuxième édition de «l'Algeria start-up challenge», initiée sous le parrainage du Premier ministère et avec le concours du ministère délégué chargé de l'Economie de la connaissance et des start-up. Les résultats définitifs de cette deuxième édition de l'Algeria start-up challenge seront annoncés lors d'une cérémonie de la grande finale en ligne, prévue à la mi-décembre. À l'issue des auditions, 43 finalistes ont été retenus et pitchés du 25 au 28 novembre dernier, a précisé l'incubateur de start-up «Capcowork» initiateur de cette compétition. Ayant débuté le 7 mars 2020 à Constantine, le programme «Algeria start-up challenge» (ASC) a ensuite sillonné l'Algérie à la recherche des «pépites» de projets de start-up et ce, en ligne au vu du contexte de la pandémie de Covid-19.