Un total de 4 647 détenus se présenteront dès aujourd'hui à travers les 44 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale, pour passer les épreuves du baccalauréat dans sa session 2020. C'est ce qu'indique le ministère de la Justice dans un communiqué, ajoutant que les épreuves en question sont organisées par l'Office national des examens et concours (Onec) et encadrées par les fonctionnaires du secteur de l'Education nationale conformément à la convention signée entre les ministères de la Justice et de l'Education.