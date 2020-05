La Chine compte désormais cinq vaccins expérimentaux anti-Covid-19 testés sur l'homme, et «les progrès vont bon train» avec des doses déjà inoculées à 2 500 volontaires, a déclaré un vice-ministre de la Santé. Soucieux de protéger les Chinois et de faire taire les critiques occidentales sur sa gestion de l'épidémie, le gouvernement encourage instituts publics et compagnies privées à accélérer leurs recherches. «2 575 volontaires au total ont été vaccinés dans le cadre des différents projets et aucun effet indésirable majeur n'a été rapporté», a souligné M. Zeng qui a estimé que la «phase 2» de tous les essais cliniques sera terminée d'ici juillet.