Depuis la fermeture des frontières de l'Algérie en raison de la pandémie de coronavirus, plus de 50 000 ont été rapatriés d'Algérie. «Depuis la fermeture des frontières le

17 mars, plus de 50 000 passagers ont pu regagner la France par des vols spéciaux, grâce à la coopération des autorités algériennes», a indiqué l'ambassade de France en Algérie, tout en remerciant les compagnies qui ont contribué à rapatrier les citoyens français en Algérie. «Merci aux compagnies Airfrance, Asl Airlines France et Corsica Linea de leur forte mobilisation au profit des voyageurs», soutient la chancellerie française.