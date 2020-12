Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a fait état d'une rencontre gouvernement-walis consacrée au bilan sur les zones d'ombre, dont la date sera fixée ultérieurement par le président de la République. «Une enveloppe de 50 milliards DA a été dégagée pour le développement de ces régions», a souligné le ministre lors d'un exposé devant la commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l'examen du projet de règlement budgétaire pour l'exercice 2018. Ses sorties sur terrain effectuées dans les différentes régions du pays, tout au long de ces derniers mois, ont permis de recenser plus de 15.000 zones d'ombre avec une population de près de 8 millions

d'habitants.