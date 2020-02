Lors de sa dernière réunion, tenue mercredi dernier, le gouvernement a pris connaissance de projets de marchés de gré à gré simple. Il s’agit, entre autres marchés conclus, celui du ministère des Finances qui a fait état dans une communication d’«un projet de marché de gré à gré simple pour l’acquisition de 51 véhicules de service destinés à l’opération de recensement général de la population et de l’habitat (Rcph) 2020». Ainsi donc, au moins 51 voitures sont prévues pour opérer le recensement général de la population. Si on considère que le ministère ne disposait pas de véhicules dans son parc pour lancer une telle opération, cela revient à un véhicule par wilaya. Ce qui semble raisonnable pour la wilaya d’Alger, mais qu’en sera-t-il pour des wilayas comme Tamanrasset et Adrar ?