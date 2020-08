Les brigades de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude relevant de la direction du commerce de la wilaya de Skikda ont saisi hier, en coordination avec les services de la sûreté de la wilaya, des produits impropres à la consommation. Il s'agit de 57300 oeufs, l'équivalent des 1910 plaquettes avariées.Cette marchandise saisie, a été repérée par des policiers de la 5ème sûreté urbaine lors d'une opération de contrôle périodique, de deux camions frigorifiques. Lors de cette opération du contrôle, les policiers ont découvert que le système de réfrigération de ces deux camions était défectueux et les analyses faites sur un échantillon d'oeufs se sont avérées positives. La marchandise a été saisie tandis qu'une poursuite judiciaire a été engagée immédiatement à l'encontre des contrevenants aux conditions de conservation des produits destinés à la consommation, notamment la chaîne du froid, en application de l'article 03-09 du 25 février 2009 relatif à la protection du consommateur et à la lutte contre la fraude..