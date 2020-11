Campus France Algérie organise la 5ème édition du Salon virtuel des études en France, les 26 et 27novembre 2020.Pendant deux jours, ce dispositif interactif et innovant permettra de mettre en relation les cinq espaces Campus France Algérie, les établissements d'enseignement supérieur français, les associations d'Alumni et les étudiants de l'ensemble du territoire algérien afin de promouvoir l'excellence et la qualité des formations proposées. Le salon en ligne offrira la possibilité aux étudiants algériens de l'ensemble du territoire national d'échanger en direct et à distance depuis un ordinateur, d'une tablette ou un smartphone avec une trentaine d'établissements d'enseignement supérieur français (écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles d'art, IUT et universités) et de s'informer sur les différentes formations proposées afin de mieux préparer leurs projets d'études et professionnels sans avoir à se déplacer. Plateforme d'accès: http://salondz.campusfrance.org.