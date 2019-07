Plus de 600 foyers d’incendies ont été enregistrés durant le mois de juin dernier, occasionnant la perte d’importantes parcelles de cultures céréalières, de plantations sylvicoles et de couvert végétal, mais causant aussi une hausse importante des températures. Le mercure a affiché des températures élevées pour ce début d’été dont les journées sont devenues encore plus insupportables avec les feux de forêt qui ont pris dans plusieurs wilayas dont à titre d’exemple Blida où un foyer d’incendie s’est déclaré, samedi dernier au niveau de la forêt d’Oued Bellat dans la commune de Chréa. A Médéa, Skikda, Guelma ou encore Tissemsilt pour ne citer que ces régions, les flammes qui ont détruit des dizaines d’hectares de verdure et des centaines d’arbres fruitiers, ont rendu l’air suffocant.