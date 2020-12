L'accouchement par césarienne, qui constituait, quelques années auparavant, l'exception, est devenu, dans notre pays comme un peu partout dans le monde, la règle. Cette intervention chirurgicale limitée, en théorie, aux cas d'urgence et aux complications impératives s'impose dans la plupart des hôpitaux et dans les cliniques privées comme un acte routinier. C'est ainsi qu'à Oran, le Chuo a révélé dernièrement un bilan éloquent, affirmant que 62% des accouchements enregistrés dans la maternité afférente ont été effectués par césarienne. Or, le taux recommandé par l'Organisation mondiale de la santé est seulement de 25%. L'établissement hospitalier d'Oran explique que «la majorité des interventions par césarienne découle d'une demande de la parturiente non motivée par des raisons obstétriques», rendant obligatoire ce genre d'opération. En clair, la césarienne est devenue, dans une très large proportion, un outil de convenance aussi bien pour les patientes que pour les praticiens.