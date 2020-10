Le recyclage des déchets plastiques permettra de créer plus de 7 200 emplois et 90 unités de production à l'échelle nationale, a indiqué le directeur général de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane. Une étude réalisée, récemment par l'AND prévoit la création de plus de 7 200 emplois, dont 220 emplois directs et plus de 5 000 indirects, et 90 unités dans le domaine du recyclage des déchets plastiques, a précisé le responsable. La quantité moyenne de ce type de déchets, générée annuellement au niveau national, est estimée à 470 000 tonnes, ce qui représente 4% des déchets ménagers, a-t-il ajouté. Le recyclage des déchets peut contribuer grandement à la création de richesse et d'emploi à travers la mise en place d'unités dédiées à cette activité, a souligné le DG de l'AND.